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Batman'da 2 Katlı Evden 20 Ton Çöp Çıkarıldı

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Batman'da kötü koku ihbarı üzerine yapılan kontrolde, akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen ev sahibinin 2 katlı evinden ve önceki evinden toplamda 40 ton çöp çıkarıldı.

BATMAN'da, 'kötü koku' ihbarı yapılan 2 katlı müstakil evin içi ve avlusundan 20 ton çöp çıkarıldı. Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen ev sahibinin, ikamet ettiği önceki evini de çöp eve çevirdiği ortaya çıktı.

Ziya Gökalp Mahallesi 1171'inci Sokak'taki 2 katlı müstakil bir evden kötü kokuların yayılması üzerine çevredekiler, belediyeye ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen polis ve zabıta ekipleri, ev sahibi ile görüştü. İsmi öğrenilmeyen ev sahibinin akli dengesinin yerinde olmadığı ve yalnız yaşadığı belirtilirken, evin avlusu ile içerisinde yapılan kontrolde çok sayıda çöp olduğu tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ile gerekli izin ve prosedürleri tamamlayan Belediye Zabıta İşleri Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle çöplerin tahliyesine başladı. Evden toplanan çöplerin 20 ton olduğu belirtildi. Çöplerin tahliyesinin ardından Veterinerlik İşleri Müdürlüğü, evde ilaçlama ve dezenfekte işlemi gerçekleştirdi.

Ev sahibinin daha önce ikamet ettiği Raman Mahallesi 1810'uncu Sokak'taki müstakil evinden de, 20 ton çöpün tahliye edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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