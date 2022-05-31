Batman'da 19 hırsızlık şüphelisi tutuklandı - Haberler

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Batman'da 19 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Batman'da 19 hırsızlık şüphelisi tutuklandı

Batman'da mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 47 hırsızlık şüphelisinden 19'u tutuklandı.

Batman'da mayıs ayı içerisinde gerçekleştirilen çalışmalar sonucu gözaltına alınan 47 hırsızlık şüphelisinden 19'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentte 1 ila 29 Mayıs tarihleri arasında 41 hırsızlık olayı gerçekleşti.

Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde hırsızlık olaylarının faillerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Ekipler, 26 şüpheliyi hırsızlık yaparken suçüstü yakaladı, olay yerinde elde edilen bulgular ve parmak izinden tespit edilen 2 ayrı hırsızlık olayının 2 şüphelisi gözaltına alındı.

Kamera incelemeleri ve sokak araştırmaları tespiti sonucu da 19 ayrı hırsızlık olayının faili olarak 19 şüpheli de yakalandı.

Gözaltına alınan 47 şüpheliden 19'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Cumhuriyet Batman Mayıs Güncel Haberler

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