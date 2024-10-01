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Batman'da 18 Gündür Aralıksız Hapşıran Anne Hastaneye Kaldırıldı

Batman'da 18 Gündür Aralıksız Hapşıran Anne Hastaneye Kaldırıldı
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Batman'da 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül'den beri süren hapşırık nöbeti nedeniyle hastanede tedavi görüyor. Aydın'ın durumu hakkında henüz bir tanı konulamamışken, ailesi sağlık yardım talep ediyor.

BATMAN'da 2 çocuk annesi Benazir Aydın (24), 18 Eylül'de beri aralıksız hapşırıyor. Hapşırık nöbetinin nedeni henüz belirlenemezken, Aydın hastanede tedavi görüyor.

Seyitler Mahallesi'nde yaşayan 2 çocuk annesi Benazir Aydın, 18 Eylül'de hapşırmaya başladı. Hapşırması durmayan Aydın, hastaneye başvurdu. Burada doktorlar Aydın'a, serum tedavisi uygulayarak taburcu etti. Günlük yaşamda zorlanan Benazir Aydın'ın, bir süre sonra hapşırığı arttı. Hapşırık nöbetinin nedeni henüz belirlenemezken, Benazir Aydın Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

'ARTIK UYUYAMAZ HALE GELDİ'

Yasemin Aydın, "Yengem Benazir Aydın'ın hapşırığından dolayı sürekli buradayız. Bu durum, 18 Eylül'de başladı ve bugüne kadar hiçbir şekilde durmadı. Aralıksız sürekli hapşırıyor. 2 çocuk annesi. Artık çocukları evde perişan oldu. Hiçbir şekilde ne yemek yiyebiliyor ne su içebiliyor. Artık uyuyamaz hale geldi. Yarım saat, 1 saat uyuyordu ama artık onu da yapamıyor. Acile geliyoruz serum takılıyor. 'Normal bir şey' deyip, eve gönderiyorlar. Bu nasıl normal bir şey oluyor. Bir insan, bir dakikada nasıl bu kadar hapşırabiliyor. Sağlık Bakanlığı'ndan bir yardım eli istiyoruz. Çünkü böyle olmuyor. Bizim elimizden artık bir şey gelmiyor. Sürekli acil, sürekli hastane. Serumların etkisiyle artık bir şey yapamıyoruz. 13 gündür hastaneye gidip, geliyoruz. 'Normal bir şey' diyorlar, eve gönderiyorlar" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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