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Batman'da 174 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi

Batman'da 174 Kilogram Kaçak Nargile Tütünü Ele Geçirildi
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Batman'da yapılan bir operasyonda, emniyet ekipleri 174 kilogram nargile tütünü ve 200 paket elektronik sigara filtresi ele geçirdi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Batman'da 174 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılığın önlenmesi amacıyla çalışma başlattı.

Bu kapsamda tespit edilen bir adreste yapılan aramada, 174 kilogram nargile tütünü ile 200 paket elektronik sigara filtresi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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