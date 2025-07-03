Batman'da 159 Kilogram Gümrük Kaçağı Nargile Tütünü Ele Geçirildi
Batman'da yapılan bir operasyon sonucunda, gümrük kaçağı olarak ele geçirilen 159 kilogram nargile tütünü ile ilgili olarak 1 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.
Batman'da 159 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince durdurulan bir araçta arama yapıldı.
Aramada, gümrük kaçağı 159 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Olaya ilişkin 1 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel