Batman'da 150 yabancı öğrenciye iftar verildi

BATMAN (AA) - Batman Gençlik Merkezi tarafından Batman'da eğitim gören 150 yabancı öğrenciye iftar verildi.

Batman Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Batman Gençlik Merkezi tarafından düzenlenen iftar programında dünyanın farklı ülkelerinden gelip kentte eğitim gören öğrenciler ile Suriye iç savaşından kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli aileler aynı sofrada buluşturuldu.

Kur'an tilaveti ile başlayan programa 150 kişi katıldı.

Batman Gençlik Merkezi Müdürü Musab Baran, ramazan ayının son günlerine ulaştığımız bu günlerde Batman'da bulunan yabancı öğrencilerle bir araya gelmek amacıyla iftar programı düzenlediklerini söyledi.

"Ensar Muhacir Buluşması" temasıyla yapılan programla farklı ülkelerden Batman'a gelenlerle aynı sofrayı paylaştıklarını kaydeden Baran, "İftar vesilesiyle kardeşlerimizle soframızı, sevgimizi, muhabbetimizi paylaşmış olduk." dedi.

İftar programına Batman Gençlik Spor İl Müdürü Şafi Özperk, İl Göç İdaresi Müdürü İbrahim Halil Tokmak, Batman Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Rohat Cebe, STK temsilcileri ile davetliler katıldı.