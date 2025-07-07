Batman'da 15 Aylık Bebek Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

Batman'da akciğerine çekirdek kabuğu kaçan 15 aylık bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, 15 aylık D.A, evde oyun oynarken çekirdek kabuğu yuttu.

Bebeğin nefes almakta güçlük çektiğini fark eden babası, Heimlich manevrası uygulayarak kabukların bir kısmını çıkardı.

İhbar üzerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan bebek, acil serviste yapılan ilk müdahalenin ardından ameliyata alındı.

Çocuk cerrahisi uzmanı Op. Dr. Selim Özkaya tarafından gerçekleştirilen operasyonla, bebeğin akciğerine kaçan çekirdek kabuğu çıkarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Özkaya, operasyonun başarılı geçtiğini, bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Özkaya, bebeğin kısa sürede taburcu edilmesinin planlandığını kaydetti.