Batman'da 1300 Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi

Batman'da polis ekiplerinin durdurduğu bir otomobilde, koltuk döşemelerinin altına ve aracın çeşitli bölümlerine gizlenmiş 1300 paket kaçak sigara ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinde bir otomobili durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, koltuk döşemelerinin altına ve çeşitli noktalara gizlenmiş toplam 1300 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.(DHA