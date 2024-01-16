Batman'da 124 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi, 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

BATMAN'da durdurulan 2 araçta yapılan aramada toplamda 124 kilo 88 gram uyuşturucu ele geçirildi. 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kente yüklü miktarda uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaşıldı. Tespit edilerek durdurulan 2 araçta narkotik köpeği 'İka' ile yapılan aramada 100 paket halinde 118 kilo 850 gram skunk, 5 paket halinde 5 kilo 238 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.