Batman'da 1210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Hasankeyf-Batman kara yolu üzerinde durdurulan bir akaryakıt tankerinde arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 1210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.