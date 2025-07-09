Batman'da 1210 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi

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Batman'da İl Emniyet Müdürlüğü, kaçakçılık önleme çalışmaları kapsamında bir akaryakıt tankerinde 1210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Batman'da 1210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Hasankeyf-Batman kara yolu üzerinde durdurulan bir akaryakıt tankerinde arama yapıldı.

Aramada, gümrük kaçağı 1210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olaya ilişkin 1 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA / Şahin Seçen - Güncel
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