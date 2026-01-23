Batman'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrıların yüzde 72'si vakaya dönüştü

BATMAN'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025 yılında yapılan 712 bin 417 çağrının 196 bin 431'i vakaya dönüştü. Geçen yıla göre vakaya dönüşmeyen çağrı oranının yüzde 82'den yüzde 72'ye gerilediği, çağrı cevaplama reaksiyon süresinde ise yüzde 16 artış olduğu belirtildi.

Kentte 112 Acil Çağrı Merkezi'ne 2025 yılında 712 bin 417 çağrı yapıldı. Çağrılardan 196 bin 431'i vakaya dönüştü, 515 bin 986'sı ise asılsız çıktı. Geçen seneye göre vakaya dönüşmeyen çağrı oranı yüzde 82'den yüzde 72'ye geriledi. Çağrı cevaplamada ise reaksiyon süresi yüzde 16'lık bir artış gösterdi. Vakaya dönüşmeyen çağrı düşüşünün, vatandaşların 112'yi doğru kullanması ve personelin çağrı karşılama yönündeki etkinliğinin güçlenmesiyle sağlandığını belirten Batman 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Erdal Kaya, "112 Acil Çağrı Merkezi, acil durumlarda tek numara üzerinden çağrı alarak ilgili kurumları hızlı yönlendirme yapan, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda 7/24 hizmet veren entegre bir sistemdir. Bünyesinde sağlık, emniyet, jandarma, AFAD, itfaiye ve orman olmak üzere 6 kurum bulunmaktadır. 112 Acil Çağrı Merkezimiz, 2025 yılında 712 bin 417 çağrı almıştır. Vakaya dönüşen çağrı sayımız 196 bin 431'dir. Vakaya dönüşmeyen çağrı sayısı 515 bin 986'dır. Bu kapsamda çağrı oranımızı yüzde 82 seviyelerinden yüzde 72 seviyelerine düşürmüş bulunmaktayız. Bu düşüş hem vatandaşlarımızın 112'nin doğru kullanımına yönelik farkındalığının artması hem de personelimizin çağrı karşılama ve yönlendirme konusundaki etkinliğinin güçlenmesiyle sağlanmıştırö dedi.

VAKAYA DÖNÜŞMEYEN ÇAĞRILAR MERAK KAYNAKLI

Vakaya dönüşmeyen çağrıların 'merak' kaynaklı oluştuğunu ifade eden Kaya, "Bölgede meydana gelen bir olay sonrası vatandaşlarımızın ne olduğunu öğrenmek, doğru bilgi almak ya da yakınlarının etkilenip etkilenmediğini sormak amacıyla 112'yi aradığı görülmektedir. Bu durumda vatandaşlarımızdan beklentimiz, 112 hattının yalnızca acil durumlar için kullanılması, bilgi almak için yapılan aramaların gerçek acil vakalara ulaşımı geciktirebileceğinin unutulmamasıdır. Batman 112 Acil Çağrı Merkezi olarak hedefimiz hem acil durumlara en kısa sürede müdahale etmek hem de toplum genelinde 112 bilincini artırarak çağrıların doğru, yerinde ve zamanında yapılmasını sağlamaktır. Bu doğrultuda eğitim, tanıtım ve farkındalık çalışmalarımıza kararlılıkla devam etmekteyizö diye konuştu.