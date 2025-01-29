Batman'da 11 Kilo 200 Gram Skunk Ele Geçirildi
Batman'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 11 kilo 200 gram skunk bulundu. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Batman'da şüphe üzerine durdurulan otomobilde 11 kilo 200 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Valiliğin açıklamasına göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Otomobilde siyah torbalar içerisinde 11 kilo 200 gram skunk bulundu.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel