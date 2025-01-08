Batman'da 10 Kilo 250 Gram Uyuşturucu Ele Geçirildi

Batman'da şüphe üzerine durdurulan araçta 10 kilo 250 gram skunk ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmalar neticesinde R.Ö'nün kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı.

Bahçelievler Mahallesi'nde, şüphe üzerine yol kontrolleri sırasında durdurulan R.Ö'ye ait otomobilde yapılan aramada, 10 kilo 250 gram skunk bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.