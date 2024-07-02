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Batman'da 10 Bin Dönümlük Tarım Arazisinde Yangın Çıktı

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Batman'da tarım arazilerinde çıkan yangın, 5 saatlik çalışma ile söndürüldü. Yangında 10 bin dönümlük alan zarar gördü.

BATMAN'da tarım arazilerinde çıkıp, 5 saatlik çalışma ile söndürülen yangında, 10 bin dönümlük alan zarar gördü.

Merkeze bağlı Akoba ile Kocalar köyleri arasındaki tarım arazilerinde, dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, İl Özel İdaresi, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de TOMA ile söndürme çalışmalarına destek verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen ve kilometrelerce uzaklıktaki kent merkezinden de görülebilen yangın, Vali Yardımcısı Mustafa Caner Culukar, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kaba ve İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın koordinasyonunda, 21 araç ve 50 personelle yapılan 5 saatlik çalışmayla söndürüldü. 10 bin dönümlük tarım arazisinin zarar gördüğü belirlenirken, yangının yıldırım düşmesi sonucu çıktığı üzerinde duruluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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