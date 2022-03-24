Batman'da "1. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi"

Batman Üniversitesi tarafından Dicle Kalkınma Ajansı (DİKA) desteğiyle düzenlenen 1. Uluslararası Ekonomi, Siyaset, İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi" başladı.

Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde başlayan, 2 gün sürecek kongreyle ilgili açıklama yapan Rektör Prof. Dr. İdris Demir, ilkini gerçekleştirdikleri kongrenin temasının "Bölgesel kalkınma" olduğunu belirtti.

Demir, "Kongrede sadece ekonomi, gayri safi milli hasıla ve kişi başına düşen milli geliri konuşmayacağız. Aynı zamanda insani gelişmişlik endekslerindeki parametreleri de hesaba katarak bölgedeki hukuk, beşeri ve sosyal gelişmelerİ paydaşlarla ele almayı hedefliyoruz." dedi.

Alanında uzman sektör temsilcileri ile uzman akademisyenlerin belirlenen konular üzerine sunumlar yapıp, tartışacağını aktaran Demir, kongre neticesinde bu sunumların bir araya getirilerek karar alıcılara sunulacağını kaydetti.

Demir, kongrede ortaya çıkan sonuçların önümüzdeki zaman dilimi içerisinde bölge ile ilgili politikaların geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağını belirterek, kongrede bugün yüz yüze yarın da online bütün parametreleri ile bölgesel kalkınmada neler yapılabileceğinin araştırılacağını bildirdi.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ile Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Şahin'in açılış konuşmasını yaptığı kongrede sunumlara geçildi.