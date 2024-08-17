Batman'da 1 Kilo Sentetik Uyuşturucu İle Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

BATMAN'da polisin düzenlediği operasyonda üzerinde 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu ile yakalanan şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmada, İstanbul'dan şehirlerarası aktarma yapıp, Batman'a gelen bir şüphelinin üzerinde arama yapıldı. Aramada, 1 kilo 36 gram sentetik uyuşturucu ele geçirilen şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.