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Batman'da 1 Kilo 800 Gram Sentetik Uyuşturucu Ele Geçirildi

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Batman'da düzenlenen operasyonda, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bir adrese yapılan baskında 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirildi. Operasyonda yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Batman'da düzenlenen operasyonunda, 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, yakalanan 1 kişi tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince cumhuriyet savcılığı talimatıyla uyuşturucu ticareti yapanların tespiti amacıyla bir adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda adreste yapılan aramada 2 paket halinde 1 kilo 800 gram sentetik uyuşturucu, uzun namlulu silah ve bu silaha ait 3 şarjör ile dürbün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Cumhuriyet Batman Güncel Haberler

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