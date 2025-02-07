Batman'da 1 Kilo 55 Gram Skunk Ele Geçirildi
Batman'da yapılan polis operasyonunda 1 kilo 55 gram skunk madde ile 6 bin 200 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.
Batman'da 1 kilo 55 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.
Aramada, şeffaf torbalar içerisinde 1 kilo 55 gram skunk ve 6 bin 200 lira para ele geçirildi.
Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel