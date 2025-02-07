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Batman'da 1 Kilo 55 Gram Skunk Ele Geçirildi

Batman'da 1 Kilo 55 Gram Skunk Ele Geçirildi
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Batman'da yapılan polis operasyonunda 1 kilo 55 gram skunk madde ile 6 bin 200 lira para ele geçirildi. Olayla ilgili bir şüpheli gözaltına alındı.

Batman'da 1 kilo 55 gram skunk ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otomobilde arama yapıldı.

Aramada, şeffaf torbalar içerisinde 1 kilo 55 gram skunk ve 6 bin 200 lira para ele geçirildi.

Olaya ilişkin 1 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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