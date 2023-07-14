Batman'da 1 Kilo 300 Gram Metamfetamin Saklayan Kadın Tutuklandı

Batman'da yapılan bir operasyonda, bel ve bacaklarına özel dikilmiş bezde 1 kilo 300 gram metamfetamin saklayan bir kadın tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmada, şüpheli üzerinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirildi.