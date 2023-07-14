Batman'da 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirilen kadın tutuklandı

Batman'da gerçekleştirilen üst aramasında, bir kadının bel ve bacaklarına saklanmış 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi. Şüpheli, adli makamlarca tutuklandı.

Batman'da üst aramasında 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirilen kadın tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, uyuşturucu ticareti yaparak toplum sağlığı ve toplumsal huzura zarar veren ve bu yolla haksız kazanç elde edenlere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyon kapsamında şüphe üzerine bir kadın durduruldu.

Zanlının bel ve bacaklarına sarılı, özel dikilen 3 bez parçası içerisindeki plastik cerrahi eldivenlerine saklanmış, 12 parça halinde 1 kilo 300 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.