Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı - Haberler

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Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

AA - İbrahim Toprak - Güncel
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Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişiyi ekipler kurtardı.

BATMAN (AA) - Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişiyi ekipler kurtardı.

Alınan bilgiye göre, Abdullah Ödev ve İhsan İbin, balık tutmak için gittikleri çayda su seviyesinin yükselmesi sonucu mahsur kaldı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye Batman İtfaiye Müdürlüğü su altı kurtarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Su altı kurtarma personelince botla bulundukları yerden kurtarılan Ödev ve İbin, olay yerinde sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Batman Çayı'nda mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Batman, su, Güncel, Haberler

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