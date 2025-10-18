Haberler

Batman Çayı'nda Kıyıda Erkek Cesedi Bulundu

Batman Çayı'nda Kıyıda Erkek Cesedi Bulundu
Güncelleme:
Batman Çayı'nda kıyıya vurmuş halde bulunan cesedin Kadri Naz'a (57) ait olduğu belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve ceset otopsi için morga kaldırıldı.

BATMAN Çayı'nda kıyıya vurmuş erkek cesedi bulundu. Kadri Naz'a (57) ait olduğu tespit edilen ceset, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Merkeze bağlı İkiztepe köyü yakınlarındaki Batman Çayı'nda yaşandı. Çay kıyısında su içerisinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, AFAD, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin olay yerindeki incelemesinde, cesedin Kadri Naz'a ait olduğu belirlendi. Naz'ın cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
