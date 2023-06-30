Batman Çayı'nda kaybolan çocuklardan birinin cansız bedeni bulundu

Batman'ın Sason ilçesinde kaybolan 3 çocuktan biri olan İsmail Algan'ın cansız bedeni Batman Çayı'nda bulundu. Diğer iki çocuk ise il merkezinde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Batman'ın Sason ilçesinde dün öğle saatlerinde kaybolan 3 çocuktan birinin cansız bedeni Batman Çayı'nda bulundu.

Alınan bilgiye göre, serinlemek için Batman Çayı'na giren İsmail Algan (10), Kerem Algan (11) ve Beytullah Çelik'ten (12) haber alamayan aileleri durumu yetkililere bildirdi.

Batman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Su Altı Arama Kurtarma, AFAD, jandarma ve polis ekipleri çocukların bulunması için çalışma başlattı.

Çocukların serinlemek için suya girmiş olabilecekleri ihtimali üzerine bölgede arama yapan ekipler, gece geç saatlerde İsmail Algan'ın cansız bedenine ulaştı.

Diğer iki çocuğu arama çalışmaları hem Batman Çayı'nda hem de kent merkezinde yürütüldü. Güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu Beytullah Çelik ve Kerem Algan, il merkezinde bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.