Haberler

Batman Çayı'nda Çuvallarda Kur'an-ı Kerim Bulundu

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batman Çayı kıyısında piknik yapan vatandaşlar tarafından bulunan çuvallar içerisinde çok sayıda Kur'an-ı Kerim yer aldı. Olay sonrası jandarma ekipleri bölgeye sevk edilirken, kitapların kimler tarafından bırakıldığı araştırılıyor.

BATMAN Çayı kıyısında çuvallar içerisinde çok sayıda Kur'an-ı Kerim bulundu.

Batman Çayı kıyısına pikniğe gidenler bölgede çok sayıda çuval buldu. Vatandaşlar, merak edip çuvalları açtıklarında çok sayıda Kur'an-ı Kerim gördü. İhbarla bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Çuvalların kim veya kimler tarafından bırakıldığı araştırılırken, olaya ilişkin Valilik açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"19 Ekim 2025 tarihinde Batman Çayı kıyısında çuvallar içerisinde dini kitapların bulunduğuna ilişkin ihbar alınmıştır. Olayın öğrenilmesinin ardından, jandarma ekiplerimiz derhal ihbar noktasına sevk edilerek, çuvallar muhafaza altına alınmıştır. Konuya ilişkin olarak Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde adli tahkikata başlanılmıştır. Olayın mahiyeti, kitapların bölgeye kim veya kimler tarafından bırakıldığı, ne amaçla getirildiği hususlarında incelemeler titizlikle sürdürülmektedir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Haber-Kamera: Bayram AYHAN/BATMAN,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Osmaniye'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Osmaniye'de korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Metroda çarşafla gezen erkek şahıs gözaltına alındı

Metroda onu gören telefona sarıldı, şahıs apar topar gözaltına alındı
Bunu da gördük! 10 bin liralık hesaba 45 TL'lik şarj ücreti eklediler

Adisyona eklenen 45 TL'lik ücret binlerce liralık hesabı unutturdu
Profesörden tedavi ettiği kanser hastası kadına asansörde taciz

Profesör tedavi ettiği kanser hastası kadını asansörde taciz etti
Erdoğan talimat verdi, Pakistan ile Afganistan arasında barış köprüsü kuruldu

Erdoğan talimat verdi, MİT dünyanın beklediği kareyi paylaştı
Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz

Büyülenerek baktıkları şeyi, biz her gün görüyoruz
Canlı yayında inanılmaz anlar! Spikerin yüzündeki korku kamerada

Spikerin yüzündeki korku her şeyi anlatıyor
Cezaevindeki eski CHP'li belediye başkanı yoğun bakıma kaldırıldı

Cezaevindeki eski CHP'li başkan yoğun bakıma kaldırıldı
Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürüp 2'si polis 7 kişiyi yaraladı

Gasbettiği araçla kaçmaya çalışan şüpheli 2 kişiyi öldürdü
Seçimlerde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı

Seçimde yeniden aday olacak mı? Netanyahu kararını açıkladı
Yok böyle görgüsüzlük! Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı

Gelininin ayağını önce yağa sonra kaymağa bastırdı, yetmedi...
İşte İngiliz turistin 'Türkiye ne kadar güvenli?' testi

Eşyalarını masada bırakıp gitti! Döndüğünde karşılaştığı manzara olay
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.