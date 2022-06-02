Batman Çayı'na giren genç kayboldu - Haberler

Batman Çayı'na giren genç kayboldu
AA - İbrahim Toprak - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Serinlemek için Batman Çayı'na girdikten sonra kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.
Serinlemek için Batman Çayı'na girdikten sonra kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.
Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla pikniğe giden Bilal Keskin (19), serinlemek için Batman Çayı'na girdi.
Bir süre suda yüzen Keskin, gözden kayboldu.
Keskin'in arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı.
AA / İbrahim Toprak - Güncel