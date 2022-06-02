Batman Çayı'na giren genç kayboldu - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Batman Çayı'na giren genç kayboldu

AA - İbrahim Toprak - Güncel
 - Güncelleme:
Batman Çayı'na giren genç kayboldu

Serinlemek için Batman Çayı'na girdikten sonra kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Serinlemek için Batman Çayı'na girdikten sonra kaybolan genç için arama çalışması başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, arkadaşlarıyla pikniğe giden Bilal Keskin (19), serinlemek için Batman Çayı'na girdi.

Bir süre suda yüzen Keskin, gözden kayboldu.

Keskin'in arkadaşları durumu 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, arama çalışması başlattı.

AA / İbrahim Toprak - Güncel

Batman Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title