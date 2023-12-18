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Batman Çayı ıslah çalışmaları başladı

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Batman Çayı ıslah çalışmaları kapsamında, '3. Kısım Islah Projesi' Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 121 milyon 405 bin lira bedelle ihale edilerek, çalışmalara başlandı. Projenin tamamlanması planlanan 2024 yılında, Batman için önemli olan ve vizyon projeleri arasında yer alan OSB ve sanayi sitelerinin yapımına başlanacak.

Batman Çayı ıslah çalışmaları kapsamında, "3. Kısım Islah Projesi" Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 121 milyon 405 bin lira bedelle ihale edilerek, çalışmalara başlandı.

Valilikten yapılan açıklamada, ıslah projesinin ihale sürecinin tamamlandığı, yer tesliminin yapıldığı belirtildi.

Proje kapsamında çalışmalara başlandığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2024 yılı içerisinde projenin tamamlanması planlandı. Yapılacak ıslah çalışmaları kapsamında; Batman Diyarbakır Köprüsü ile Güney Çevre Yolu Köprüsü arasındaki 4,60 kilometrelik çay yatağının ıslahı gerçekleştirilecek. Batman Çayının ıslahının tamamlanmasıyla Batman için çok önemli olan ve vizyon projeleri arasında sayılan Samanyolu Osb, İkiztepe Osb, Sera OSB ve küçük sanayi sitelerinin yapımına başlanacaktır."

Kaynak: AA / Güncel

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