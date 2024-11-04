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Batman Belediyesine Görevlendirme, 9 Kişi Gözaltına Alındı

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Batman Belediyesinde görevlendirme yapılmasının ardından, belediye binasına girmeye çalışan ve polise mukavemette bulunan 9 kişi gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı'nın kararı sonrası yaşanan bu olay, tepki gösteren bir grup tarafından protesto edildi.

Batman Belediyesine görevlendirme yapılmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan ve güvenlik önlemi alan polis ekiplerine mukavemette bulunan 9 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığınca Batman Belediye Başkanı'nın görevden uzaklaştırılarak yerine görevlendirme yapılması üzerine karara tepki gerekçesiyle aralarında görevden alınan Belediye Başkanı Gülistan Sönük'ün de bulunduğu bir grup, belediye binası önünde toplandı.

Belediye binasına girmeye çalışan gruba, burada güvenlik önlemi alan polis ekiplerince izin verilmedi.

Uyarıya rağmen belediye binasına girmek isteyen gruptan polise mukavemet gösteren 9 kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınanların emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / İbrahim Toprak - Güncel
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