Üye Girişi
Haberler

Batman Belediyesi'nden 5 yeni otobüs teslim töreni

Son Güncelleme:
Abone Ol

Batman Belediyesi tarafından alınan 5 körüklü şehir içi otobüs için teslim töreni düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, törende Batman'a ve Batmanlılara hizmet sunmanın tek amaçları olduğunu belirtti.

Batman Belediyesince alınan 5 körüklü şehir içi otobüs için teslim töreni yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde düzenlenen törende, tek amaçlarının Batman'a ve Batmanlılara hizmet sunmak olduğunu söyledi.

Canalp, "Bugün otobüslerimizi teslim almak için tören yapıyoruz. Yaptığımız atılım, hizmet coşkusu her alanda kendini net şekilde gösteriyor." dedi.

Görevlendirme yapılan belediyelerin hizmetleri katladığını dile getiren Canalp, şunları kaydetti:

"2016'da Batman Belediyesi'nin 35 otobüsü vardı ancak bu sayı 87'ye yükseldi. Günlük taşıma kapasitesi 21 bin idi, bugün 52 bin 500'e çıktı. Ayrıca görevlendirme yapılan belediyeler yüzde 87 daha fazla altyapıya yatırım yapmış."

Kaynak: AA / Güncel

Batman Üniversitesi Batman Belediyesi Ekrem Canalp Batman Ulaşım Yerel Haberler Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Ateş Kuşları CANLI İZLE! 1 Aralık Ateş Kuşları 33. Yeni bölüm CANLI YAYIN! Ateş Kuşları FULL İZLE! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 1 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 2 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 2 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? HANGİ BANKA NE KADAR FAİZ VERİYOR? Akbank, Ziraat, Garanti, İş Bankası, Deniz Bank, Fibabanka mevduat faiz oranları yüzde kaç? Kayserispor neden puan silme cezası aldı? Kayserispor ceza mı aldı, neden? CUMANIN KAZASI OLUR MU? Cuma namazını kaçıran ne olur, kazası nasıl kılınır? İBB 2023 BURSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK, açıklandı mı, yatacak mı? İBB Genç Üniversiteli Eğitim Yardımı sonuçları belli oldu mu? Gelinim Mutfakta Melek kimdir? Gelinim Mutfakta Melek Kural kaç yaşında, nereli? Sürat Kargo Cumartesi açık mı? Sürat Kargo Cumartesi günü dağıtım yapıyor mu, saat kaça kadar açık? AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ NE ZAMAN YAYINLANACAK 2023? Anadolu Üniversitesi sınav giriş belgeleri açıklandı mı, nereden alınır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanır? Asgari Ücret Tespit Komisyonu hangi tarihte toplanıyor? DOĞU EKSPRESİ BİLET FİYATLARI 2023 || Doğu Ekspresi bilet ne kadar 2023, 2 kişilik, 4 kişilik örtülü kuşetli, yataklı ne kadar? Borsa neden düşüyor? 1 Aralık Borsa neden düşer, hisseler neden düşüş gösterir? Çalışan emekliye ikramiye (5000 TL) ne zaman yatacak, yatacak mı? Çalışan emekliye 5 bin TL verilecek mi? Asgari ücret ne zaman belli olacak? Asgari ücret kaç TL, ne kadar olacak 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title