Batman Belediyesi'nden 5 yeni otobüs teslim töreni

Batman Belediyesi tarafından alınan 5 körüklü şehir içi otobüs için teslim töreni düzenlendi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, törende Batman'a ve Batmanlılara hizmet sunmanın tek amaçları olduğunu belirtti.

Batman Belediyesince alınan 5 körüklü şehir içi otobüs için teslim töreni yapıldı.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Batman Üniversitesi Batı Raman Kampüsünde düzenlenen törende, tek amaçlarının Batman'a ve Batmanlılara hizmet sunmak olduğunu söyledi.

Canalp, "Bugün otobüslerimizi teslim almak için tören yapıyoruz. Yaptığımız atılım, hizmet coşkusu her alanda kendini net şekilde gösteriyor." dedi.

Görevlendirme yapılan belediyelerin hizmetleri katladığını dile getiren Canalp, şunları kaydetti:

"2016'da Batman Belediyesi'nin 35 otobüsü vardı ancak bu sayı 87'ye yükseldi. Günlük taşıma kapasitesi 21 bin idi, bugün 52 bin 500'e çıktı. Ayrıca görevlendirme yapılan belediyeler yüzde 87 daha fazla altyapıya yatırım yapmış."