Batman Belediyesi, Batman Park AVM İddialarına Yanıt Verdi

Batman Belediyesi, HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un Batman Park AVM ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Belediye, Oluç'un gerçek dışı beyanlarını yayınladığını belirtti ve konuyla ilgili bilgilendirme gerektiğini vurguladı. Açıklamada, Batman Park AVM'nin satış süreci ve değeri hakkında detaylı bilgiler verildi.

Batman Belediyesince HEDEP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç'un Batman Park AVM ile ilgili iddialarına ilişkin açıklama yapıldı.

Belediyenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Saruhan Oluç'un 5 Aralık'ta kendi sosyal medya hesabından Mecliste söylediği gerçek dışı beyanları yayınladığı bildirildi.

Oluç'un bu kapsamda Batman Park AVM'nin gerçek değerinin Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğine (TMMOB) göre 635 milyon lira olduğunu öne sürerek, söz konusu yerin görevlendirme yapılan belediye tarafından 150 milyon liraya satıldığını ancak daha sonra bu işlemden vazgeçildiğini ileri sürdüğü belirtildi.

Bu nedenle kamuoyunu konuyla ilgili bilgilendirme gereğinin hasıl olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Söz konusu taşınmazın üst kullanım hakkı kendi partileri döneminde (2008'de) 7 milyon 555 bin liralık 29 yıllık kira bedeli ile taşınmazın 29 yıllık gelirini tek seferde peşin alıp kullananlar yine kendileri olmak üzere Bardakçılar Limited Şirketine verilmiştir. 2009'da Bardakçılar Limited Şirketi haklarını bir devir sözleşmesi ile Golden Park Turizm Yapı ve İşletmecilik Taahhüt İmalat Sanayi Ticaret AŞ'ye devretmiştir. 2015'te HDP'li belediye yönetimi belediye meclisinde ilgili arsanın satış kararını almış, encümen marifetiyle 9 milyon lira bedel ile satışını gerçekleştirmiş ve Golden Park AŞ'ye tapu devri yapılmıştır."

2015'te Mülkiye Müfettişlerince düzenlenen rapora göre; bazı eksiklik ve usulsüzlükler tespit edilerek ihalenin iptal edilmesi gerektiği belirtilerek soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, teftiş raporundan sonra ihale işleminin belediye encümeni tarafından iptal edildiği aktarıldı.

Açıklamada, şöyle denildi:

"İlgili firmaya ihale tutarı iade edilerek tapu tekrar belediye adına tescil edilmiştir. Teftişte belirtilen tüm eksiklikler giderilerek mevzuata uygun SPK Lisanslı Değerleme Şirketine değer tespiti yaptırılarak belediyeye gelir getirmek amacıyla 2021 yılı ekim ayı belediye meclis toplantısında söz konusu arsanın satış kararı alınmış ve 26 Kasım 2021'de 150 milyon lira muhammen bedelle ihale edilmiştir. Ancak ihaleye katılım olmadığı için ihale iptal edilmiştir. 23 Mayıs 2022'de yapılan açık ihalede ise ilgili taşınmazın HDP'li belediye yönetimi tarafından 2015 yılına ait satış bedeli olan 9 milyon lira güncel enflasyon değerleme oranlarına göre 32 milyon liraya tekabül etmektedir. Enflasyon değerlerindeki artışı üzerine ekledikten sonra bile ilgili taşınmaz o günkü HDP'li belediyenin yapmış olduğu ihalenin enflasyona göre güncellenmiş rakamının yüzde 468 fazlası, dolar kuru esas alındığında ise yüzde 272 fazlası olan 150 milyon on bin lira bedelle 23 Mayıs 2022'de açık ihale usulü ile ihale edilmiştir. Yapılan ihale 2015'te HDP döneminde yapılan ihale ile aynı statüdedir. İhale Kanunu aynı İhale Kanunu, taşınmaz da aynı taşınmazdır. Farklı olan ise belediye yönetimi ve ihale sonucu belediyemizin kasasına girmesini istediğimiz gelirin yüksek oluşudur. İptal sebebi iddia edildiği gibi kamuoyu baskısı değildir. İhaledeki iş ve işlemlerin eksikliğinden dolayı bizzat tarafımızdan iptal edilmiştir. Geçmişte burayı kendi rant ve menfaatleri doğrultusunda çok komik rakamlara satanların, bugün bize bu şekilde izansızca saldırıda bulunmalarını kınıyoruz."