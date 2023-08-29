Batman Belediyesi, Batman Havalimanı'nın tadilatı nedeniyle Diyarbakır Havalimanına otobüs seferleri düzenleyecek

Batman Belediyesi, Batman Havalimanı'nın pistinde yapılacak rutin yenileme çalışması nedeniyle Diyarbakır'a sefer düzenleme kararı aldı. Batman'a yapılacak olan uçak seferleri 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Diyarbakır Havalimanına yönlendirilecek olmasından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için 1 ay boyunca otobüs seferleri düzenlenecek.

Batman Belediyesi, Batman Havalimanı'nın 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında tadilata alınması nedeniyle Diyarbakır Havalimanına otobüs seferleri düzenleyecek.

Batman Belediyesi, Batman Havalimanının pistinde yapılacak rutin yenileme çalışması nedeniyle Diyarbakır'a sefer düzenleme kararı aldı.

Batman'a yapılacak olan uçak seferlerinin 1-30 Eylül 2023 tarihleri arasında Diyarbakır Havalimanına yönlendirilecek olmasından dolayı vatandaşların mağdur olmaması için 1 ay boyunca otobüs seferleri düzenlenecek.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla harekete geçen Belediye İşletme ve İştirakler Müdürlüğü, uçak kalkış ve iniş öncesi otobüs seferleri için hazırlıklarını tamamladı.

Uçak biletinin gösterilmesinin zorunlu olduğu hizmet kapsamında en düşük otobüs tarifesiyle vatandaşlardan sadece 4,40 lira alınacak.

Vatandaşlar Batman-Diyarbakır uçağı için Batman Belediyesi karşısında bulunan Otobüs Aktarma İstasyonunda otobüse binecek. Diyarbakır Havalimanından Batman'a dönmek isteyen vatandaşlar ise gelen yolcu kısmında belediye otobüslerine binebilecek.