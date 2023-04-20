Batman Belediyesi 40 bin aileye gıda kolisi, 8 bin aileye bayram şekeri dağıttı

Batman Belediyesi, ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi, Ramazan Bayramı öncesinde de 8 bin aileye 8 bin paket şeker ve kolonya dağıttı.

Batman Belediyesi, ramazanda ihtiyaç sahibi vatandaşlara gıda kolisi, Ramazan Bayramı öncesinde de 8 bin aileye 8 bin paket şeker ve kolonya dağıttı.

Batman Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ile Batman Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) ekiplerince vatandaşlara çeşitli yardımlar ulaştırıldı.

Sosyal yardım birimleri ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine gıda kolisi ulaştırdı.

Ekiplerce ayrıca 8 bin aileye şeker ve kolonya hediye edildi.