Batman Barosundan "Avukatlar Günü" dolayısıyla açıklama - Haberler

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Batman Barosundan "Avukatlar Günü" dolayısıyla açıklama

AA - Ahmet Işık - Güncel
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Batman Barosu tarafından Avukatlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Batman Barosu tarafından Avukatlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

Baro binası önünde düzenlenen basın açıklamasına Batman Baro Başkanı Erkan Şenses ve avukatlar katıldı.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Şenses, avukatların, mesleklerini icra ederken kanunun belirlediği sınırlar içerisinde kamu görevini yerine getirdiklerini söyledi.

"Avukatlar, hak arama özgürlüğünün, savunma hakkının ve hukuk devletinin en temel güvencesidir. Toplumun bir arada yaşamasını sağlayan en temel değer adalet ise adaletin temel unsurlarından biri de avukat ve avukatlık mesleğidir." diyen Şenses, geride kalan süreçte ülkenin birçok yerinde meslektaşlarının görevlerini ifa ederken ciddi saldırılara maruz kaldığını belirtti.

Şenses, şunları kaydetti:

"Batman Barosu olarak kanunun bizlere verdiği yetki ve sorumluluk bilinci ile avukatları her türlü haksız saldırı ve uygulamalara karşı korumak için tüm gücümüzle çalışacağımızı meslektaşlarımız ve kamuoyuna bildirmeyi görev biliyoruz."

Batman Barosundan Avukatlar Günü dolayısıyla açıklama

Batman Barosundan Avukatlar Günü dolayısıyla açıklama

Batman Barosundan Avukatlar Günü dolayısıyla açıklama

AA / Ahmet Işık - Güncel

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