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Batman Acil Servis Yolunda Yenileme Çalışmaları Başladı

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Batman Eğitim Araştırma Hastanesi'ne giden yolun asfaltlama çalışmaları, Vali Ekrem Canalp'in talimatı ile hızla devam ediyor. 21 Nisan'da araç trafiğine açılması planlanan yol, hasta ve hasta yakınlarının ulaşımını kolaylaştıracak.

Batman Eğitim Araştırma Hastanesinde acil servis araçlarının kullandığı yol, yürütülen çalışmalarla yenileniyor.

Batman Belediyesince ambulans ve araç trafiğinde kullanılan yolun asfaltlanması için zeminde çalışma yürütülüyor.

Hasta ve hasta yakınlarının mağdur olmaması için Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp'in talimatıyla harekete geçen Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri çalışmaları gece saatlerinde yapıyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, yolda asfalt çalışması yapılacak. Yol, 170 metre uzunluğunda, 7,5 metre genişliğinde olacak.

Yolda altyapının tamamlanmasının ardından 20 Nisan gecesi asfalt çalışması yapılacak. Yolun 21 Nisan'da araç trafiğine açılması planlanıyor.

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Kaynak: AA / Ahmet Işık - Güncel
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