Batman'a atanan Vali Canalp, Edirne'den motosiklet konvoyu ile uğurlandı - Haberler

EDİRNE (DHA) - EDİRNE'den Batman Valiliği'ne atanan Vali Ekrem Canalp, kentteki motor tutkunları tarafından teşekkür pankartı ve konvoyla uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Batman Valiliği'ne atanan Edirne Valisi Ekrem Canalp, valilik bahçesinde düzenlenen törenle uğurlandı. Vali Canalp'i uğurlamak için AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kamu kurum ve kuruluş ile siyasi parti ve sivil toplum örgütleri temsilcileri hazır bulundu. Vali Canalp ve Eşi Ayten Canalp, kendisini uğurlamak için gelenlerle tek tek vedalaştı. Canalp'in vedası sırasında duygusal anlar yaşandı.

Türkiye'deki göçmen hareketliliğin en fazla olduğu illerin başında Edirne'nin geldiğini hatırlatan Canalp, "Türkiye'de göçmen hareketliliği açısından en fazla hareketliliğin olduğu 1 veya 2'nci il Edirne'dir. Ama yerleşik göçmen, ikamet eden göçmen açısından Türkiye'de nüfusa oranla en az göçmenin olduğu il de yine Edirne'dir. Bu da çok özellikli bir konudur" dedi.