Batman'a atanan Vali Canalp: Edirne benim için bir ilkti

BATMAN (DHA) - BATMAN Valiliği'ne atanan Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Bundan sonra Batman Valisi olarak atandım. Batman'da valilik ve belediye başkan vekilliği görevim de bekliyor. Edirne benim için bir ilkti" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan valilik kararnamesiyle Edirne'den Batman'a atanan Vali Ekrem Canalp, Trafik Haftası etkinlikleri kapsamında Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda öğrencilerle fidan dikim etkinliğine katıldı. Edirne'deki 3,5 yıllık görevinin sona erdiğini söyleyen Canalp, "Bundan sonra Batman Valisi olarak atandım. Batman'da valilik ve belediye başkan vekilliği görevim de bekliyor. Edirne benim için bir ilkti. Vali olarak ilk heyecanlarımı Edirne'de yaşadım. Sizlerle şunu paylaşmak isterim, kaymakam olarak ilk görev yerim Koyulhisar'dı sonrasında aradan Gölova'ydı aradan 20 yıl geçti. Ben bu 20 yıllık zamanda izin günlerimde Koyulhisar ve Gölova'ya hep gittim. Oradaki dostlarımla irtibatı hiç koparmadım. Şundan emin olabilirsiniz Edirne ilk valilik olarak yaptığım ildir. Edirne ile bağımı, irtibatımı dostlarımla, arkadaşlarımla irtibatımı asla koparmayacağım. Ben biliyorsunuz Edirne'nin fahri hemşehrisiyim ve bir Edirneliyim. Ben ziyaretlerimi bir Edirneli olarak gerçekleştireceğim" diye konuştu.

"Bir çocuğun bakış açısıyla dünyayı nasıl algılamamız gerektiğini çok kısa bir özetiydi bu 'nefes alabilmek için ağaç dikmeliyiz.' Nefes alabilmek içinde var olan bitki örtüsünü korumamız gerekiyor. Ortalama 3 yıl içerisinde 3 milyon ağaç diktik. Buradaki evlatlarımız, burada fidan dikiminde içlerinde oluşturduğu his ile önümüzdeki dönemde doğayı seveceklerdir. Bizim milletimiz bu şekilde bilinçlendiği için birçok ülkede orman varlığı daralırken Türkiye'de dünyadaki trendin tam tersine az sayıda ülkenin başardığını başarıyor ve orman varlığını artırabiliyor."