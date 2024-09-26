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Batman, 2023 Yılında Göç Alan İllerde Artış Gösterdi

Batman, 2023 Yılında Göç Alan İllerde Artış Gösterdi
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TÜİK verilerine göre Batman, 2023 yılında göç alan iller arasında yer alıyor. Vali Ekrem Canalp, yapılan yatırımlar ve istihdam hamleleri sayesinde kentin daha yaşanabilir hale geldiğini belirtti.

TÜRKİYE İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre Batman, 2023 yılında binde 4,3'lük artışla geçen yıllara oranla göç alan iller arasında yer aldı. Batman Valisi Ekrem Canalp, "Yapmış olduğumuz istihdam hamleleri neticesinde dışarıya giden insanlardan daha fazla insan artık Batman'a geri geliyor ve Batman artık yaşanılası bir kent olarak geleceğe umutla bakıyor" dedi.

TÜİK tarafından yayınlanan iç göç istatistiklerine göre; 647 bin 205 nüfusa sahip olan Batman, 2023 yılında binde 4,3'lük artışla geçen yıllara oranla göç alan iller arasında yer aldı. Nüfusun yüzde 75,99'unun kent merkezinde yaşadığı Batman'daki bu değişimde, 2020-2023 arasında yapılan yatırımların yanı sıra mevcut organize sanayi bölgesine yapılan ilaveler ve hayata geçirilen yeni organize sanayi bölgelerinin (OSB) büyük katkısı bulunuyor. Özellikle katma değeri yüksek ürünlerin üretim merkezi olacak Oymataş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Samanyolu Tekstil Kent Organize Sanayi Bölgesi, Raman Organize Sanayi Bölgesi ve kurulacak yeni küçük sanayi sitelerinde istihdam edilecek binlerce kişiye iş imkanı sağlanması ile hem kent ekonomisine hem de istihdama katkı sağlanması hedefleniyor. DHA'ya konuşan Vali Ekrem Canalp, kentte son dönemlerde yapılan yatırımlarla istihdam oranının yükselmesi, yaşam koşullarındaki iyileşme, eğitim ve sağlık imkanlarının gelişmesi ile iç göç oranında artış yaşandığını söyledi.

'ÜRETİM KENTİ BATMAN'I İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ'

Kentte 2020 yılından bu yana organize sanayi bölgesine ilaveler yapıldığını, Oymataş Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Samanyolu Tekstil Kent Organize Sanayi Bölgesi, Raman Organize Sanayi Bölgesi'nin kurulacağını, yeni küçük sanayi sitelerinin de yapılacağını belirten Vali Canalp, "Batman'ımız uzunca yıllar sonra artık net göç hareketi açısından göç veren bir il değil, göç alan bir il haline gelmiş bulunuyor. Bunun sevincini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bizi bu sonuca götüren sürecin içerisinde ise istihdam politikamız var. Batman'mızda bir tarım, iki turizm ama hepsinden de önemlisi üretim kenti Batman'ı inşa etmeye çalışıyoruz. Bu çerçeve içerisinde de yapmış olduğumuz 3 yeni organize sanayi, 2 küçük sanayi sitesi, 2 lojistik kent ve 1 sera kent projemiz var. Bu projeler kısa vadede 60 bin kişiyi, orta ve uzun vadede ise 100 bin kişinin üzerinde istihdamı öngörüyor. Yapmış olduğumuz bu istihdam hamleleri neticesinde dışarıya giden insanlardan daha fazla insan artık Batman'a geri geliyor ve Batman artık yaşanılası bir kent olarak geleceğe umutla bakıyor. Türkiye'nin her tarafından yatırımcılar, bu sanayi sitelerimizle ilgili yatırım taleplerini bize iletiyorlar. Bundan da büyük memnuniyet duyuyoruz. Buradan da bir kez daha ifade etmek istiyorum. Batman'a eğer 100 liralık yatırım yaparsanız, 10 yıllık bir periyot içerisinde devletin vermiş olduğu teşviklerle 115 liralık geri dönüşü var" dedi.

'BATMAN, YENİ BİR YATIRIM ÜSSÜDÜR'

Kentte iç göçün yeni projelerle artacağını ifade eden Vali Canalp, "Altıncı derece bölge teşviklerinden faydalanıyoruz. Türkiye'deki en yüksek teşvik politikasının uygulanmış olduğu bölge, bu bölgedir. Bu bölgenin, bu şekildeki yatırım teşvikleri de bizim açımızdan da yatırımlar açısından da büyük bir nimettir. Bu bölgede, bugüne kadar Gaziantep, yapmış olduğu istihdam politikalarıyla ve organize sanayileriyle üretim kenti olmuştur. Şunu rahatlıkla iddia edebiliriz ki ilerleyen süreç içerisinde Batman'da tıpkı Gaziantep gibi bölgedeki yeni bir üretim üssüdür. Yeni bir yatırım üssüdür. Önümüzdeki süreçte artık bundan sonra Batmanlılar iş aramayacak, iş Batmanlıları arayacak hale gelecektir. Bu projeler hayata geçtiği zaman şunu net şekilde göreceğiz ki artık gurbete göçmüş olan Batmanlılar öncelikli olarak onlar Batman'a geri dönecekler. İkinci olarak da bölgedeki diğer illerimizden de Batman'a istihdam imkanlarından dolayı çalışmak için gelecek çok sayıda insanımız olacak" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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