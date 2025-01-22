Batılılaşma Niçin Yetersiz Bir Kavram? Söyleşisi Gerçekleştirildi

Sakara Büyükşehir Belediyesi tarafından "Batılılaşma Niçin Yetersiz Bir Kavram?" söyleşisi gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesinin Ocak Kültür Sanat Takvimi programları kapsamında Ofis Sanat Merkezi'nde düzenlenen söyleşiye tarihçi yazar Hakan Erdem katıldı.

Erdem, "Batılılaşma Niçin Yetersiz Bir Kavram" başlığı altında ele alınan söyleşide Osmanlı-Türk modernleşmesinin temel meselelerinden bahsetti.

Batılılaşmanın modernleşme için bir ön koşul olmadığına değinen Erdem, "Her toplum, kendi tarihsel ve coğrafi bağlamında modernleşme süreçlerini farklı şekillerde yaşayabilir. Önemli olan, bu kavramları doğru anlamak ve birbirine karıştırmamaktır." ifadelerini kullandı.

SAMEK'te 24 farklı branşta kursiyerlere eğitim veriliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sanat ve Meslek Eğitim Kursları (SAMEK), 2024-2025 eğitim döneminde 24 farklı branşta 455 kursiyere eğitim verdi.

Kocaali SAMEK'te eğitim gören kursiyerler, teknik bilgi ve beceri öğrenmenin yanı sıra yetkinlikler kazanarak aile bütçelerine katkıda bulunuyor.

SUBÜ öğrencileri ilkokul duvarlarını boyadı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu Etkinlik Atölyesi Topluluğu ile "Gönüllülük Çalışmaları" dersini alan öğrenciler, Hayat Arama Kurtarma Derneği (HAYAT) işbirliği ile Hendek'te bulunan Kazımiye Cumhuriyet İlkokulu'nun duvarlarını boyadı.

Topluluk başkanı öğretim görevlisi Sezgin Bıçak, 2025 yılının ilk etkinliğinde önemli bir projeye imza attıklarını belirtti.

Öğrenciler de HAYAT ile işbirliği yaparak gerçekleştirilen sosyal sorumluluk projesinden memnun kaldıklarını ifade ettiler.