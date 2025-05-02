Batılıların Sentineller gibi izole yerli halklarla temas kurma çabaları sömürgeci fikrin izlerini taşıyor

DİLARA KARATAŞ/AYNUR ŞEYMA ASAN - Amerikalı turistin dış dünyayla teması olmayan kabilenin yaşadığı Kuzey Sentinel Adası'na yasa dışı girişi, "yerli halkların nesillerini tükenme riskiyle karşı karşıya bırakan ve tehlikeli bir sömürgecilik örneği" olarak değerlendiriliyor.

Amerikalı turist ve influencer Mykhailo Viktorovych Polyakov, nisan başında izole halkın yaşadığı Kuzey Sentinel Adası'na gitmeye çalıştı. Hint yetkililerin yasağına rağmen adaya yüzerek ulaşan Polyakov, kabilenin dikkatini çekmek için yaklaşık bir saat boyunca düdük çaldı.

Kıyıya bir kutu içecek ve Hindistan cevizi bırakan Polyakov, kayda aldığı bu ziyaretle sosyal medyada ilgi uyandırmayı amaçladı ancak dış dünyayla teması bulunmayan halkların güvenliği için ziyaretlerin yasak olduğunu göz ardı eden Polyakov, Hint yetkililer tarafından gözaltına alındı.

Polyakov'un bu girişimi, 2018'de bu adaya gidip yerli halk tarafından öldürülen Amerikalı misyoner John Allen Chau'yu hatırlattı ve izole topluluklarla temas kurma çabalarının yol açabileceği tehlikeleri bir kez daha gündeme taşıdı.

Andaman ve Nicobar Adaları'nda Great Andamanese, Jarwa, Onge, Sentineller, Nicobarese ve Shompenler gibi izole yaşayan yerli halklar bulunuyor.

Dış dünyayla temas sonucu hastalıkların bulaşmasıyla buradaki Jangil kabilesinin neslinin tükendiği, Onge halkı gibi bazı kabilelerin nüfusunun yüzde 85 azaldığı ifade ediliyor.

İnsan hakları örgütü Survival International'dan, Asya-Pasifik'te dış dünyayla teması bulunmayan yerli halkların haklarını savunan Callum Russell, AA muhabirine, Polyakov'un Kuzey Sentinel Adası'na gitme girişimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Polyakov'un, Sentineller ile temas kurmaya çalışmasını son derece endişe verici bulan Russell, "Sentineller gibi temassız yerli halkların grip ve kızamık gibi hastalıklara karşı neredeyse hiç bağışıklıkları yok ve bu tür hastalıklar nedeniyle yok olabiliyorlar. (Polyakov) Farkında olmadan bu tür hastalıkları taşıyor olabilirdi." dedi.

Russell, dış dünyayla teması bulunmayan yerli halkların dışarıdan gelenlere karşı mesafeli durmalarının ana sebebinin bu hastalıklar olduğunu ifade etti.

Daha önce Kuzey Sentinel Adası'na giden birçok kişinin, Sentineller tarafından adalarına yönelik saldırılara karşı kendilerini savunmaya çalışırken öldüğünü belirten Russell, "Bu halklar, tıpkı diğer dış teması olmayan kabileler gibi günümüzde hala topraklarının işgal edilmesinden korkmaktadır." diye konuştu.

Russell, adaya girme girişimlerinin pervasız, tehlikeli ve acımasız bir davranış olduğunu dile getirerek, yetkilileri bu tür eylemleri önlemeye çağırdı.

"Siz kendi evinizdeyken dış dünyanın kapınızı çalmasını istemezsiniz"

Russell, sosyal medyanın yerli halklara etkisiyle ilgili de değerlendirmelerde bulundu.

"Sadece TikTok'ta birkaç beğeni ya da YouTube abonesi almak uğruna bu insanlarla temasa geçmeye çalışmaları büyük bir tehdit." diyen Russell, 2018'de adaya giden ve okla vurularak öldürülen Amerikalı misyoner John Allen Chau örneğini hatırlattı.

Russell, yerli halkların korunmasına yönelik yasaların yeterince uygulanmadığına işaret ederek, bu düzenlemeler düzgün uygulanması halinde Chau ya da Polyakov gibi kişilerin bu adalara gidemeyeceklerine dikkati çekti.

Sosyal medyanın bu kabilelere yönelik merak uyandırdığını dile getiren Russell, sözlerine şöyle devam etti:

"Önemli olan topraklarını korumak. Sentineller hakkında hiçbir şey bilmemize gerek yok. Kendilerince yaşamalarına izin verelim. Siz kendi evinizdeyken dış dünyanın kapınızı çalıp pencerenize vurmasını istemezsiniz. Özellikle salgın sırasında çok savunmasızsanız ve yaşlı akrabalarınız varsa bu, onların karşılaştığı durumun bir benzeri."

Russell, Sentineller hakkında birçok komplo teorisi ve rahatsız edici takıntının bulunduğunu belirterek, "Bu zihniyet, sömürgeci düşünceden besleniyor. İnsanlar, yalnızca kendi eğlenceleri ya da çıkarları için bu adalara ve halkların hayatlarına müdahale etme hakkına sahip olduklarını düşünüyorlar." yorumunu yaptı.

Temas kurma çabaları sömürgeci görüşleri temsil ediyor

Russell, daha önce Sentineller gibi izole kabilelerin yok olma tehlikesine ilişkin, "Bu halklarla etkileşimde bulunulduğunda kesinlikle daha trajik sonuçlar ve daha korkunç şeyler oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Andaman ve Nicobar adalarından antropolog Anstice Justin'in, 1970-1990 döneminde Sentinellerle temas kurmaya çalıştığını anlatan Russell, bu girişimler kapsamında yerli halkın ok atarak dışarıdan gelenleri uyardığını belirtti.

"Dışarıdan birileriyle bağlantı kurmak istemediklerini açıkça gösteriyorlardı." diyen Russell, Sentinellerin şiddet yanlısı olmadığına, kendilerini ve adalarını korumaya çalıştıklarına dikkati çekti.

Antropolog Anstice Justin'in şimdilerde Sentinellerle temas kurmanın faydalarından çok zararlarının olduğunu savunduğuna dikkati çeken Russell, insanların sosyal medya ve televizyondan Sentinellerle ilgili öğrendiklerinin ön yargıya, komplo teorilerine ve yanlış bilgiye yol açabileceği uyarısında bulundu.

Russell, bu ön yargıların tehlikelere sebep olduğunu belirterek, "Bu tür olaylar (temas kurma çabaları), sömürgeci görüşleri temsil ediyor ve rızaları olmadan birilerinin topraklarını işgal etme fikri doğrudan sömürgecilikten doğuyor." görüşünü paylaştı.

Uluslararası medyanın bu konuyu işlemesinin önemli olduğunu vurgulayan Russell, tehlikedeki yerli halkların korunması konusunda insanların bilgilendirilmesi için çağrı yaptı.

Russell, 1900'lü yıllarda soylarının tükendiği düşünülen Jangil kabilesi gibi halkların başına gelenlere dikkati çekerek, Sentineller gibi tehlikedeki halkların benzer bir son yaşamasından endişe duyduklarını sözlerine ekledi.