Batılı Yetkililer İsrail'i Uyardı: Lübnan'da Askeri Harekat Olabilir

İsrail basını, Batılı yetkililerin Lübnan'daki mevkidaşlarını, siyasi çözüme ulaşma girişimlerinin başarısız olması halinde İsrail'in ülkelerine karşı olası bir askeri harekat başlatabileceği konusunda uyardığını iddia etti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, Avrupa ve ABD'deki isimleri açıklanmayan üst düzey yetkililerin Lübnan'daki mevkidaşlarını, siyasi bir çözüme ulaşma girişimlerinin başarısız olması durumunda İsrail'in ülkelerine karşı askeri harekata geçeceği konusunda uyardığı belirtildi.

Batılı ülkelerin İran'ın da taraf olacağı bölgesel bir savaşın çıkmasından endişe duyduğuna dikkat çekilen haberde, Batılı yetkililerin Lübnan'dan Hizbullah'ı durdurmasını istediği ve İsrail'in savaş konusunda ciddi olduğunu söylediği vurgulandı.

Haberde, siyasi çözüme ulaşma girişimlerine ilişkin ayrıntılara yer verilmezken, son zamanlarda Tel Aviv ile Hizbullah arasındaki gerilimi kontrol altına almak için yoğun bir çaba olduğu biliniyor.

ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Tel Aviv ile Hizbullah arasındaki gerilimi yatıştırmak ve bunun kapsamlı savaşa dönüşmesini önlemek için İsrail ile Lübnan arasında arabuluculuk yapıyor.

Lübnan'da dün, 4 Bakan ve 16 büyükelçi, Hizbullah Hareketi'nin Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda "füze depoladığı" iddiaları üzerine havalimanına ziyaret gerçekleştirmişti.

İsrail ordusu ile Lübnan'daki Hizbullah arasında Temmuz 2006'da patlak veren savaşta, İsrail'in hedef aldığı ilk stratejik yerlerden biri Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı idi.

Beyrut Refik Hariri Uluslararası Havalimanı, Lübnan'ın tek havalimanı durumunda ve olası bir saldırıda dünya ile hava bağlantısının buradan gerçekleştirilebileceği belirtiliyor.