Batılı uzmanlar, İsrail'in Gazze'deki soykırımını durdurma çağrısında bulundu

Batılı uzmanlar, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'de uygulanan soykırımın ve Başbakan Binyamin Netanyahu'nun durdurulması gerektiğini, bu zulme karşı küresel olarak daha büyük bir birliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 65 bini aştı, temiz su, gıda, ilaç ve güvenli alanın olmadığı bölgede yardım arayan Filistinlilerin de ölümle karşı karşıya bulundukları ifade ediliyor.

Gazze'deki "soykırım" karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin yapısında değişime gidilmesi gerektiğini vurgulayan uzmanlar, "Yahudi aşırıcılığının" da Gazze'deki zulümlere ideolojik kılıf sağladığına dikkati çekiyor.

Uzmanlar, İsrail'in saldırılarını sürdürdüğü Gazze'deki insani kriz, Tel Aviv yönetiminin saldırılarına karşı uluslararası birlik ihtiyacı ve siyonist aşırıcılığın zulümlerdeki rolünü AA muhabirine değerlendirdi.

"Netanyahu'nun durdurulması gerekiyor"

İskoç siyasetçi ve avukat Tasmina Ahmed Sheikh, hakkında tutuklama emri bulunan Netanyahu'ya yönelik küresel müdahalenin yeterli olmadığının altını çizerek, "Bu çılgınlık durdurulmalı, uluslararası hukukun bu apaçık ihlaline son verilmeli ve bunu yapmak için açıkça Netanyahu'nun durdurulması gerekiyor." dedi.

Geçen her saniye insanların öldürüldüğüne dikkati çeken Sheikh, "Gazze, güvenli değilse dünyada güvenli hiçbir ülke veya yer yoktur." görüşünü paylaştı.

Sheikh, BM Genel Kurulunun, daimi konsey üyeleri utanana veya olanları değiştirmek için küresel harekete boyun eğmek zorunda hissedene kadar değişimi zorlaması gerektiğini söyledi.

Müslüman ülkelere Türkiye'nin çabalarına katılma çağrısı

Türkiye'nin Gazze ve Suriye'deki insani yardımlarına ilişkin Sheikh, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanınızın (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) çabalarını takdir ediyorum. Bu çabaları daha önce sahada, 2015 yılında, çok sayıda Suriyeli mültecinin Gaziantep'e geldiği dönemde de görmüştüm. Onları kabul eden, barındıran, iş veren, kadınlara ve çocuklara onur veren bir Türk hükümetiydi. Bunu kendi gözlerimle gördüm. Aynısını Gazze'de de gördüm.

Tüm Müslümanlar ve tüm Müslüman ülkelerden her an öldürülen Müslüman kardeşlerimiz için doğru olanı yapmalarını ve Türkiye'nin çabalarına katılarak hayatları ve insanlığı kurtarmaları çağrısında bulunuyorum. Şimdi tam zamanı."

"Tüm siyasi liderlerden bu soykırımı durdurmalarını istiyoruz"

Sınır Tanımayan Doktorlar İspanya Başkanı Paula Gil Leyva da Gazze Şeridi'nde halkın büyük acı çektiğini gördüklerini belirterek, tahliye emirleriyle birlikte Gazze'nin orta kesiminde veya güneyinde yaşayacak bölgenin kalmadığını söyledi.

Leyva, "Gazze İnsani Yardım Vakfı gibi, yiyecek arayan insanlar için ölüm tuzağı olan kuruluşların kurulmasıyla insani yardımın giderek askerileştirildiğini görüyoruz." ifadesini kullandı.

Gıdaya, temiz suya ve ilaca erişimin olmadığına işaret eden Leyva, sağlık sisteminin tamamen çöktüğünü, çok az sayıda sağlık kuruluşunun kısmen çalıştığını ve Gazze'ye malzeme ulaştırılmasında büyük zorluklar yaşandığını dile getirdi.

Leyva, "Dünyadaki tüm siyasi liderlerden harekete geçmelerini ve bu soykırımı durdurmalarını istiyoruz çünkü doktorlar ve hemşireler olarak biz bunu yapamayız. Şu anda olanları durduramayız." diye konuştu.

İnsani ihtiyaçlar ile Gazze'ye giren insani yardımlar karşılaştırıldığında büyük bir uçurumun olduğuna dikkati çeken Leyva, yeterli miktarda insani yardımın sağlanması, acil ve sürdürülebilir ateşkesin olması ve soykırımın durdurulması gerektiğini vurguladı.

"Yahudi aşırıcılığı zulümlere ideolojik kılıf sağlıyor"

"Blogging Theology" Platformunun Kurucusu ve Direktörü Paul Williams da İsrail'in Batı Şeria ve Gazze Şeridi'nde yaptığı zulme karşı koymak için küresel olarak daha büyük bir birliğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Dini ve siyonist aşırıcılığın Batı medyasında sıklıkla göz ardı edildiğine dikkati çeken Williams, aşırılıkçı Yahudilerin eski Ahit pasajlarını silah olarak kullandıkları yorumunda bulundu.

Williams, "Yahudi aşırıcılığı ve dini aşırılığı ele almamız gerekiyor. Müslüman aşırıcılığı değil Yahudi aşırıcılığı zulümlere ideolojik kılıf sağlıyor. Bu yüzden bu konuda çok açık olmalıyız. Yahudilerden nefret etmek değil temelde bu çarpık din biçimini insanları öldürmek için kullanıldığı için eleştirmeliyiz." diye konuştu.