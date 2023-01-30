Batılı diplomatlardan İsrail'in yıkım tehdidi altında bulunan Han el-Ahmer köyüne ziyaret

Batılı diplomatlar, İsrail Yüksek Mahkemesinin hakkında yıkım kararı verdiği, işgal altındaki Doğu Kudüs kırsalında Filistinli bedevilerin yaşadığı Han el-Ahmer köyüne dayanışma ziyaretinde bulundu.

Batılı diplomatlar, Han el-Ahmer'de köy temsilcileriyle bir araya geldi ve köy okulunu ziyaret etti.

Almanya'nın Filistin Misyon Temsilcisi Oliver Owcza, ziyaret kapsamında gazetecilere yaptığı açıklamada, "Üç nedenden dolayı buradayız: Destek, dayanışma ve endişemizi ifade etmek." dedi.

Owcza, onlarca yıldır eğitimden, sağlık hizmetinden ve yollardan mahrum olan ve bununla birlikte sürekli yıkım tehdidiyle karşı karşıya kalan Han el-Ahmer sakinleriyle dayanışma içinde olduklarını kaydetti.

"Bu köy boşaltılırsa daha fazla Yahudi yerleşimine zemin hazırlanmış olacak. Bu, uluslararası hukuka aykırıdır ve iki devletli çözümü de tehlikeye atacaktır." diyen Owcza, Han el-Ahmer'de yaşananları kendi ülkelerinde anlatarak buradaki halka siyasi destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

İsrail'in Han el-Ahmer'deki yıkım kararı

İsrail Yüksek Mahkemesi, Mayıs 2018'de Han el-Ahmer bölgesinde yaklaşık 190 Filistinlinin yaşadığı derme çatma barakalar ile bölgedeki başka yerlerden gelen 170 öğrencinin eğitim gördüğü okulun yıkılmasına karar vermişti.

Hem uluslararası camiadan gelen tepkiler hem de Filistinlilerin direnişi nedeniyle İsrail güçleri yıkımı gerçekleştirememiş, İsrail mahkemesi de bölge sakinlerinin başvurusu üzerine yıkım kararını askıya almıştı.

İsrail Yüksek Mahkemesi 5 Eylül 2018'de ise Han el-Ahmer'deki yıkım kararına yapılan itirazı reddederek, bölgenin 7 gün içinde boşaltılmasına ve yıkımın başlatılmasına hükmetmişti.

Han el-Ahmer, Filistinliler için direnişin sembolü haline gelirken 20 Ekim 2018'de köyün yıkımının ertelendiği duyurulmuştu.

İsrail Yüksek Mahkemesinin daha önce ertelediği Han el-Ahmer'in tahliyesiyle ilgili 1 Şubat'ta yeni bir duruşma düzenlemesi bekleniyor.

İsrail'in E1 projesi

Han el-Ahmer, İsrail tarafından 1953'te Necef Çölü (Negev) bölgesinden zorla göç ettirilen Filistinli bedevilere ev sahipliği yapıyor.

Bölge, İsrail'in Doğu Kudüs'ten Ölü Deniz'e kadar uzanan yaklaşık 12 bin dönümlük arazinin "Filistinlilerden alınmasını" öngören Tel Aviv'in E1 projesi kapsamındaki topraklarda yer alıyor.

Filistinli taraflar, İsrail'in bu yıkımlarla bölgedeki bedevileri göç ettirerek, Doğu Kudüs, El-Ayzariyye ve Lut Gölü'ndeki (Ölü Deniz) Yahudi yerleşim yerlerini birbirine bağlamaya çalıştığını ifade ediyor.