Batı Yunanistan'da Olumsuz Hava Koşulları Taşkınlara ve Heyelanlara Neden Oldu

Batı Yunanistan'da 4 gündür etkili olan olumsuz hava koşulları Arta, Etoloakarnania ve İlia bölgelerinde taşkınlara, heyelanlara ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Batı Yunanistan'da 4 gündür süren olumsuz hava koşullarının büyük sorunlara yol açtığı Art?'nın Melisurgi köyünde yaklaşık 20 kişi yoğun yağış ve kapalı yollar nedeniyle bulundukları yerde mahsur kaldı.

Art?'nın dağlık kesimlerinde şiddetli yağışın oluşturduğu sel suları nedeniyle dere yatağı taştı.

Melisurgi merkezine ulaşım tamamen kesilirken, yetkililer, suyun akış hızının yüksek olması nedeniyle ekiplerin bölgeye erişimde güçlük yaşadığını aktardı.

Etoloakarnania ve İlia'da da yaşam olumsuz etkilendi. Bu bölgelerde yoğun yağış nedeniyle birçok noktada yollar kapandı, köprülerde hasar oluştu, ev ve iş yerleri sular altında kaldı, ulaşım ise yer yer aksadı.

Belediye ve itfaiye ekipleri çok sayıda ihbara müdahale ederken yetkililer, bölgede çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve yağışın ilerleyen saatlerde kademeli olarak azalmasının beklendiğini açıkladı.