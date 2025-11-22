Haberler

Batı Yunanistan'da Olumsuz Hava Koşulları Taşkınlara ve Heyelanlara Neden Oldu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Batı Yunanistan'da 4 gündür süren kötü hava koşulları, Arta, Etoloakarnania ve İlia bölgelerinde taşkınlara, heyelanlara ve ulaşımda aksamalara yol açtı. Melisurgi köyünde 20 kişi mahsur kalırken, birçok yerleşim bölgesinde yollar kapandı ve evler sular altında kaldı.

Batı Yunanistan'da 4 gündür etkili olan olumsuz hava koşulları Arta, Etoloakarnania ve İlia bölgelerinde taşkınlara, heyelanlara ve ulaşımda aksamalara neden oldu.

Yunan basınında çıkan haberlere göre, Batı Yunanistan'da 4 gündür süren olumsuz hava koşullarının büyük sorunlara yol açtığı Art?'nın Melisurgi köyünde yaklaşık 20 kişi yoğun yağış ve kapalı yollar nedeniyle bulundukları yerde mahsur kaldı.

Art?'nın dağlık kesimlerinde şiddetli yağışın oluşturduğu sel suları nedeniyle dere yatağı taştı.

Melisurgi merkezine ulaşım tamamen kesilirken, yetkililer, suyun akış hızının yüksek olması nedeniyle ekiplerin bölgeye erişimde güçlük yaşadığını aktardı.

Etoloakarnania ve İlia'da da yaşam olumsuz etkilendi. Bu bölgelerde yoğun yağış nedeniyle birçok noktada yollar kapandı, köprülerde hasar oluştu, ev ve iş yerleri sular altında kaldı, ulaşım ise yer yer aksadı.

Belediye ve itfaiye ekipleri çok sayıda ihbara müdahale ederken yetkililer, bölgede çalışmaların aralıksız sürdüğünü ve yağışın ilerleyen saatlerde kademeli olarak azalmasının beklendiğini açıkladı.

Kaynak: AA / Ayhan Mehmet - Güncel
DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur

DEM Parti ile CHP arasında ipler gerildi! Bu sözler çok konuşulur
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
3-0'lık net skor! Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı

Burak Yılmaz eski takımının gözünün yaşına bakmadı
Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı

Yaptığı rezilliği kimse görmüyor sandı ama kamera kayıttaydı
İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti: Kanıma dokunuyor

İş görüşmesine giden genç, teklif edilen maaşa isyan etti
AK Partili Suna Kepolu Ataman'dan olay sözler: CHP atalarımızı idam etti

Canlı yayında olay sözler: CHP atalarımızı idam etti
Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç

Testi pozitif çıkan Deren Talu yeni test yaptırdı! İşte çıkan sonuç
Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor! Personele 3 milyon dolar ödenecek

Türk beyaz eşya devi fabrikasını kapatıyor
Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor

Türkiye'nin en pahalı evi satışa çıkarıldı! Emlakçılar fiyat biçemiyor
Torreira'nın kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu

Kadro dışı bırakılmasının nedeni belli oldu
İçişleri Bakanlığı'ndan Mansur Yavaş hakkında soruşturma izni

İçişleri Bakanlığı, Mansur Yavaş hakkında kararını verdi
'Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin' diyerek CHP'den istifa etti

"Kürt halkını sevmeyen bizi de sevmesin" diyerek istifa etti
Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu

Asgari ücret için ilk rakamlar belli oldu
Taraftarlar havalara uçacak! Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi

Lewandowski'den Fenerbahçe'ye ilk cevap geldi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.