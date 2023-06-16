Batı ve Orta kesimlerde sağanak uyarısı

Meteoroloji; bu akşamdan itibaren Balıkesir, Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu yakasında gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi ve vatandaşları dikkatli olunması için uyardı. Yağışlar yarın da yurdun Batı ve Orta kesimlerini etkileyecek.

Meteoroloji; bu akşamdan itibaren Balıkesir, Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu yakasında gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi ve vatandaşları dikkatli olunması için uyardı. Yağışlar yarın da yurdun Batı ve Orta kesimlerini etkileyecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre; bugün akşam saatlerinden sonra Çanakkale'de, gece saatlerinden sonra Balıkesir, Tekirdağ, Edirne'nin güneyi ile İstanbul Anadolu yakasında, yarın sabah saatlerinden itibaren İzmir'in kuzey ve iç kesimleri, Manisa, Aydın ve Muğla çevreleri ile öğle saatlerinden sonra Bursa, Bilecik, Kocaeli, Sakarya, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzey ve batısı, Afyonkarahisar, Kütahya, Uşak, Burdur, Isparta ve Antalya'da yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji; sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yaptı.