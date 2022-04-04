Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor - Haberler

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Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

AA - Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
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Batı ve Orta Karadeniz'de kuvvetli yağış bekleniyor

Batı Karadeniz'de bu gece saatlerinden itibaren, Samsun ve Amasya'da ise yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Batı Karadeniz'de bu gece saatlerinden itibaren, Samsun ve Amasya'da ise yarın kuvvetli sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu gece saatlerinden itibaren Batı Karadeniz'de, yarın da Samsun'un iç kesimleri ile Amasya'nın batısında, kuvvetli sağanak olacağı tahmin ediliyor.

Yağışların, salı günü öğle saatlerinde Batı Karadeniz'de, gece saatlerinde diğer yerlerde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Yağışlarla birlikte heyelan, ulaşımda aksamalar, su baskını, sel gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan, Doğu Anadolu ile Doğu Karadeniz'in yüksek kesimlerinde, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel

Batı Karadeniz, Meteoroloji, Samsun, Amasya, Güncel, Haberler

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