Batı Ülkelerinden İki İsrailli Bakana Yaptırım

Aralarında İngiltere'nin de olduğu beş Batı ülkesi, iki İsrailli bakan hakkında yaptırım kararı aldı. İsrail ise bu karara öfkeli. İngiltere ile dört Batı ülkesi, İsrail hükümetinde yer alan aşırı sağcı iki bakan hakkında yaptırım kararı aldı. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı İtamar Ben-Gvir'in "Filistinli topluluklara karşı yinelenen bir şekilde şiddete kışkırtma" sebebiyle yaptırım kapsamına alındığı ve bu bağlamda Ben-Gvir'in İngiltere'deki maddi varlıklarının dondurulduğu, Smotrich'e de İngiltere'ye ülkeye giriş yasağı getirildiği duyuruldu.

İsrail'in uluslararası toplum tarafından en fazla tepki çeken ve Filistin topraklarında yasa dışı bir biçimde yeni Yahudi yerleşim birimleri oluşturulmasını teşvik eden bakanlarından İtamar Ben-Gvir'in kendi de bu tip yerleşim birimlerinden birinde ikamet ediyor.

Ben-Gvir ve Smotrich'e ağır suçlama

İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy ile Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda ve Norveç dışişleri bakanlarının imzası ile yapılan yazılı açıklamada, "İtamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich, Filistinlilere karşı aşırıcı şiddete ve ağır insan hakları ihlallerine kışkırtıcılık yapmışlardır. Bu kabul edilemez tavırlar sebebiyle, sorumlulardan hesap sorulabilmesi için ilgili tedbirler alınmıştır" ifadeleri kullanıldı.

İsrail karara öfkeli

İngiltere ile dört Batı devletinin söz konusu yaptırım kararını duyurmasının ardından İsrail'den ilk tepki, İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar'dan geldi. Alınan kararı "çirkin" olarak nitelendiren Saar, İsrail hükümetinin gelecek hafta başında yapacağı özel toplantıda, bu "kabul edilemez" karara karşı atılacak adımları masaya yatıracağını dile getirdi.

Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kenti yakınlarında yeni bir Yahudi yerleşim biriminin açılışında, hakkında alınan kararı değerlendiren İsrail Maliye Bakanı Smotrich, "İngiltere bizi daha önce de, vatanımızın beşiğine yerleşmekten alıkoymaya çalışmıştı. Tanrının yardımıyla inşaatlara devam etmeye kararlıyız" ifadesini kullandı.

İngiltere, birçok Avrupa ülkesi gibi, büyük bir açlık felaketinin her an yaşanabileceği, İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'ne insani yardımların ulaştırılabilmesi için son dönemde İsrail'e uyguladığı baskıyı artırıyor. Aynı zamanda Filistinlilere ait Batı Şeria'ya Yahudi yerleşim birimleri kurulması, Almanya'nın da içinde olduğu çok sayıda Batı devleti tarafından, uluslararası hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle kınanıyor.

İki İsrailli bakan hakkında yaptırım kararının açıklandığı metinde, "Ortak sorumluluklar, değerler ve çabalar çerçevesinde, İsrail halkının güvenliği ve geleceği için güçlü dostluğa" da vurgu yapıldı.

Reuters / ET,JD

DW Türkçe'ye nasıl engelsiz erişebilirim?