Batı Trakyalı Türklerden, Yunanistan'a insan hakları konusunda çifte standart eleştirisi

Batı Trakyalı Türkler, Yunanistan'ın Arnavutluk'taki Yunan azınlığına gösterdiği hassasiyeti, kendi topraklarında yaşayan Türk azınlığına karşı göstermemekle eleştirdi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF) tarafından yayımlanan açıklamada, "Ülkemiz Yunanistan, Yunan ulusal azınlığa mensup seçilmiş belediye başkanının hapiste tutulmasını gerekçe göstererek Arnavutluk ve Avrupa Birliği (AB) arasında üyelik müzakerelerinin başlamasını engelledi." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, Yunanistan'ın bu tutumunun "gayet normal" olduğu belirtilerek, "hak ve özgürlükleri sistematik bir şekilde gasp edilen" Batı Trakya Türk toplumuna karşı da aynı düzeyde hassasiyet bekledikleri vurgulandı.

Batı Trakyalı Türklerin eğitim ve dernekleşme gibi sorunlarının devam ettiğine dikkati çekilen açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Demokrasi, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve azınlıklara saygı gösterilmesi ve korunması ile ilgili Kopenhag Kriterleri sadece AB'ye aday ülkeler için değil AB'nin mevcut 27 üye devleti ve dolayısıyla ülkemiz için de geçerlidir."

Arnavutluk Yolsuzluk ve Organize Suçlara ilişkin Özel Mahkeme, ülkede 14 Mayıs'ta düzenlenen yerel seçimler öncesi "seçimlerde aktif yolsuzluk" suçlamasıyla gözaltına alınan Yunan azınlığı temsil eden belediye başkan adayı Fredi Beleri'nin tutuklanmasına karar vermişti.