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Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden Ahmet Mete dualarla anıldı

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Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden eski İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, ölümünün ikinci yılında dualarla anıldı. İskeçe Müftülüğü tarafından Mete'nin Aşağı Mahalle Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Batı Trakyalı Türk azınlığın ileri gelenlerinden eski İskeçe Seçilmiş Müftüsü Ahmet Mete, ölümünün ikinci yılında dualarla anıldı.

İskeçe Müftülüğü tarafından Mete'nin Aşağı Mahalle Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi.

Törene, Türkiye'nin Gümülcine Başkonsolosu Aykut Ünal, İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Dostluk Eşitlik Barış (DEB) Partisi Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Yeni Sol Partisi Türk milletvekilleri Özgür Ferhat ve Hüseyin Zeybek, Türk azınlık kurum ve kuruluş temsilcileri ile çok sayıda soydaş katıldı.

Başkonsolos Ünal, burada yaptığı konuşmada, Mete'nin toplumu harekete geçirebilme özelliğini anlattı.

Her toplumda bu tür özelliklere sahip kişilerin önemli olduğunu belirten Ünal, "Mete de böyle bir karakterdi. Böyle bir figürdü. Böyle bir semboldü." dedi.

Batı Trakyalı soydaşların Mete'yi örnek aldığını ifade eden Ünal, bir yandan Batı Trakya'da görev yapmaktan duyduğu mutluluğu, diğer yandan da Mete'ye yetişememiş olmanın verdiği üzüntüyü dile getirdi.

Diğer konuşmacılar da Mete'nin, Batı Trakya Türklerinin mücadelesinde önemli rol oynadığını vurguladı.

Kaynak: AA / Güncel

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