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Batı Trakyalı Öğrenciler Tekirdağ NKÜ'yü Ziyaret Etti

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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi, İskeçe Türk Birliği işbirliğiyle Batı Trakyalı lise öğrencilerini ağırladı. Öğrenciler, üniversiteyi gezerek bilgi aldı ve Rektör Mümin Şahin ile bir araya geldi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) ve İskeçe Türk Birliği'nin (İTB) işbirliği kapsamında kente gelen Batı Trakyalı lise öğrencileri üniversiteyi gezdi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, öğrenciler görevliler tarafından üniversite hakkında bilgilendirildi.

Öğrenciler bilgilendirmenin ardından üniversiteyi gezdi.

NKÜ Rektörü Prof. Dr. Mümin Şahin ve akademisyenler gezinin ardından öğrencilerle bir araya geldi.

Şahin, Batı Trakyalı öğrencileri üniversitede ağırlamaktan memnun olduklarını aktararak, üniversitenin Batı Trakyalı öğrencilere her türlü imkanı veren bir yapıda olduğunu ifade etti.

İskeçe Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu da her zaman gençlerin yanlarında olmaya çalıştıklarını belirterek, ilgilerinden dolayı rektör Şahin'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Mesut Karaduman - Güncel
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