Batı Trakya Türklerinin sorunları Uluslararası Af Örgütüne iletildi

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Türk Azınlığının sorunlarını ve maruz kaldığı ayrımcılığı içeren bir mektup hazırlayarak Uluslararası Af Örgütüne iletti.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu (ABTTF), Batı Trakya Türk Azınlığının sorunlarını ve maruz kaldığı ayrımcılığı içeren bir mektup hazırlayarak Uluslararası Af Örgütüne iletti.

ABTTF Başkanı Halit Habipoğlu yayımladığı açıklamada, mektupla ilgili, "ABTTF olarak hazırladığımız yazılı görüşümüzde toplumumuzun sorunlarını ve maruz kaldığı ayrımcılığı aktardık, örgütün gelecek yılki raporlarında azınlık haklarına da odaklanmasını talep ettik. Zira azınlık hakları, insan haklarının ayrılmaz bir parçasıdır." ifadelerine yer verdi.

Batı Trakya Türklerinin toplanma ve barışçıl protesto haklarını kullanarak düzenledikleri protesto gösterilerinin ardından Yunan makamlarınca gösteriye katılanlar hakkında adli soruşturma başlatıldığını hatırlatan Habipoğlu, mektupta, Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ve merhum İskeçe Müftüsü Ahmet Mete'nin çeşitli suçlamalarla hapis cezalarına çarptırıldıklarını kaydetti.

Yunanistan'da ana muhalefetteki Radikal Sol İttifakın (SYRIZA) İskeçe Milletvekili Hüseyin Zeybek'in katıldığı bir televizyon programına telefonla bağlanan bir izleyici tarafından ölümle tehdit edildiğine de değinilen mektupta, örgütün gelecek yılki raporlarında azınlık haklarına da odaklanması talep edildi.