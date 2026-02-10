Batı Trakya'da 17 Türk'ün davası Yüksek Mahkemeye sevk edildi

Batı Trakya Türkleri aleyhine yapılan yayınlarla ilgili 17 Türk azınlık mensubunun 2022 yılında yaptığı ortak açıklama sonrasında, aşırı sağcı görüşleriyle bilinen ve gazetecilik yapan bir kişinin suç duyurusuyla başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava Yüksek Mahkemeye sevk edildi.

Gümülcine Ceza Mahkemesi'nde ilk kez görülen duruşmada, daha önce Gümülcine ve İskeçe'de ifadeleri alınan sanıklar, kendilerine gönderilen resmi bildirimler doğrultusunda hakim karşısına çıktı.

Sanıkların avukatı, duruşmanın ardından yaptığı açıklamada, savunma makamının talebi ve Yunan Ceza Usul Kanunu hükümleri doğrultusunda dosyanın Yüksek Mahkemeye sevk edildiğini söyledi. Avukat, ileri bir tarihte yeni duruşma günü belirleneceğini kaydetti.

Duruşma sonrası adliye çıkışında suç duyurusunda bulunan kişi, bazı sanıkların istememelerine rağmen fotoğraflarını çekti. Bu kişi, aynı zamanda bazı sanıklara sözlü sataşmalarda bulundu.

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulunun bazı üyelerinin de aralarında bulunduğu 17 azınlık mensubu, 2022 yılında azınlığı hedef alan yazılara tepki göstererek yetkilileri önlem almaya çağıran ortak bir açıklama yayımlamıştı.

Söz konusu açıklamanın kendisini hedef aldığını öne süren gazeteci, yargıya başvurarak suç duyurusunda bulunmuştu.